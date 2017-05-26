Власти Подмосковья увеличили финансирование ремонта дорог в два раза

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил местных жителей за активное участие в голосовании по дорогам на портале "Добродел". На сайте уже появилась карта с дорогами, которые будут приводить в порядок в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360".

"После зимнего сезона нам предстоит проделать большую работу. Есть капитальный ремонт, и есть ямочный. И то, и другое мы начали активно разворачивать в муниципалитетах. Весна была поздней, и поэтому сейчас мы начали разворачивать основные силы. У нас есть все необходимое, чтобы адресно ликвидировать те проблемы, о которых говорят жители", — прокомментировал Андрей Воробьев.

Правительство Московской области в этом году направило в два раза больше денег на ремонт подмосковных дорог в этом году. За время осенне-зимне-весеннего периода 90 раз температура переходила через отметку 0 градусов.

"Наша задача сейчас — активно обеспечить дорожные работы, как по ликвидации ям, так и по капитальному ремонту. До 1 июля мы должны все оцифрованные ямы ликвидировать", — добавил Андрей Воробьев.