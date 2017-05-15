В Подмосковье ограничат движение на Можайском шоссе с 16 по 18 мая

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Движение транспорта ограничат на 58-м километре Можайского шоссе в Подмосковье с 16 по 18 мая из-за ремонта железнодорожного переезда. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники Госавтоинспекци Московской области рассказали, что движение для проезда транспорта будет ограничено с 10:00 до 18:00.

На протяжении трех дней автолюбителям необходимо заблаговременно выбирать маршруты и выполнять регулировочно-распорядительные требования инспекторов дорожно-патрульной службы.