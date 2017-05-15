Корпорация развития Подмосковья заключила договор с итальянской компанией

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Корпорация развития Московской области заключила договор о сотрудничестве с итальянской группой компаний Dike advisery. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу губернатора Подмосковья и регионального правительства.

"Мы подписали соглашение с группой компаний Dike advisery. Это достаточно крупная структура, которая объединяет ряд компаний. Это и фонд, который финансирует проекты, и консалтинговые компании, и также есть конкретные производственные активы, которые размещают свои производства за рубежом", — прокомментировал гендиректор подмосковной Корпорации развития Тимур Андреев.

Подписание договора привлечет финансирование в инвестиционные проекты на территории Подмосковья, что позволит области стать конкурентоспособной среди других субъектов России. Кроме того, появятся новые рабочие места, и улучшится уровень жизни подмосковного населения.