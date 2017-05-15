Подмосковье стало вторым регионом по числу квалифицированных кадров

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Зампред правительства Подмосковья, министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев рассказал, что Московская область расположилась на втором месте по числу квалифицированных кадров среди регионов России. Об этом сообщил телеканал "360".

"Научный потенциал Подмосковья — это, в первую очередь, кадровый потенциал, который в настоящий момент мы активно переформатируем под нужды текущего экономического развития. Мы вторые после Москвы по количеству квалифицированных кадров", — рассказал Денис Буцаев.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, пятую часть всех исследований в России проводят именно в Московской области.