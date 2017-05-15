В Подмосковье могут открыть итальянские заводы

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Представительная делегация Подмосковья прилетела в Италию, чтобы встретиться с потенциальными инвесторами. Они обсудят открытие итальянских заводов, которые будут производить сыры, мясную и сельскохозяйственную продукцию в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".

Зампред подмосковного правительства, министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев рассказал, что 48 областных индустриальных площадок готовы принять резидентов и предоставить им льготные условия сотрудничества.

Президент Конфиндустрии Модены отметил, что Италия готова наладить сотрудничество с Московской областью и инвестировать деньги в развитие своих фирм в регионе. В течение трех дней подмосковная делегация проведет несколько рабочих встреч, по итогам которых планируется подписание контрактов.