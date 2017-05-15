Воробьев обсудил благоустройство Подмосковья с правительством региона

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области встретился с региональным правительством. В ходе совещания обсуждались вопросы по благоустройству территорий, ремонту подъездов многоквартирных жилых домов и дорог. Об этом сообщил телеканал "360".

"У нас идет большая программа по ремонту подъездов — всего их 160 тысяч, в этом году мы ремонтируем 32 тысячи. Также обращаю внимание, что дорожники приступают к широкому фронту работ. Мы оцифровываем ямы, стараемся оперативно ремонтировать дороги: аварийные участки в течение трех дней, плохие участки в течение восьми дней. Транспортно-дорожный блок занимается максимальным сокращением всех бюрократических проволочек, для того чтобы быстро выходить на дорогу и ремонтировать ее", — добавил Андрей Воробьев.

Также на мероприятии обсудили предстоящий семинар для директоров подмосковных школ, на котором выступят ректор МГИМО Анатолий Торкунов и президент Сбербанка Герман Греф.

"Мы впервые проводим большой семинар в системе образования. Сюда, в дом правительства, будут приглашены все директора школ. Мы будем говорить о менеджменте, управлении и современных вызовах в среднем образовании. <…> Директора школ просили нас организовать постоянно действующую площадку по обмену опытом. Считаю эту работу очень важной", — рассказал Андрей Воробьев.