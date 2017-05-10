Солистка подмосковного театра "Русский балет" получила престижную награду

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Солистку подмосковного театра "Русский балет", лауреата международных конкурсов Анну Щербакову удостоили престижным профессиональным балетным призом "Душа танца" в номинации "Звезда". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного министра культуры Оксаны Косаревой.

"Отрадно отметить, что Анна Щербакова — активный участник проекта "Подмосковная афиша", уже в течение нескольких лет реализуемого театром "Русский балет". В рамках проекта театр приобщает к прекрасному искусству жителей малых и отдаленных городов Московской области", — рассказала Оксана Косарева.

Как отметила Оксана Косарева, выездные представления театра, а их около 50, включают в себя гала-концерты, балеты классического репертуара, встречи со звездами сцены и мастер-классы.