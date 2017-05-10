Интерактивный музей-бункер заработал у мемориала "Героям-панфиловцам" в МО

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Впервые экспозиция будет сочетать в себе исторические раритетные артефакты и интерактивные 3D-технологии.

Интерактивный музей-бункер открыли у мемориала "Героям-панфиловцам" в подмосковном Дубосекове Волоколамского района. Об этом сообщил телеканал "360".

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы у братской могилы погибших героев. Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов открыл муниципальный музей, который посвящен Великой Отечественной войне.

Как отметил директор интерактивного музея-бункера Андрей Дураков, впервые экспозиция будет сочетать в себе исторические раритетные артефакты и интерактивные 3D-технологии.

"У нас много экспонатов, где не просто можно пройти квест, но и в живую потрогать те самые предметы. Есть оружие, которое участвовало в боевых действиях", — прокомментировал Андрей Дураков.

В интерактивном музее-бункере с помощью компьютерного зеркала можно будет примерить на себя обмундирование бойца Красной армии, а также собрать рюкзак в военный поход.