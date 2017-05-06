Более 14 тысяч жителей области получили работу благодаря службе занятости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Служба занятости Подмосковья в этом году обеспечила работой 14,2 тысячи человек. Об этом сообщил телеканал "360".

"В 2017 году в рамках программы содействия занятости населения и развития рынка труда трудоустроено в свободное от учебы время 1170 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет", — сказала первый зампред правительства Подмосковья Ольга Забралова.

За консультациями по вопросам трудоустройства обратились почти 15 тысяч граждан, более двух тысяч жителей области начали получать дополнительное профессиональное образование.