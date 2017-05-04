Дети в Московской области в честь Дня семьи получат экологическую книгу

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Экологическую книгу "Хранимиры. Начало" получат дети в Подмосковье на празднике в честь Дня семьи. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Московской области.

"Хранимиры. Начало" — первая книга серии, рассчитанная на возраст 7−10 лет. Сказка в жанре фэнтези раскрывает отдельную экологическую проблему загрязнения окружающей среды, характерную для Московской области.

Сейчас книгу-сказку распространяют в детских садах и школах Подмосковья, а также в региональных летних лагерях.