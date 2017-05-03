За минувшие сутки в лесах Подмосковья потушили 15 пожаров

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Огнеборцы потушили пятнадцать пожаров в лесах Московской области за минувшие сутки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Сотрудники МЧС боролись с очагами возгорания в Орехово-Зуевском, Винорадовском, Шатурском, Талдомском и Луховицком лесничествах. Площадь пожара составила 84,46 гектаров лесного массива.

По словам представителей подмосковного комлесхоза, было организовано наземное и авиационное патрулирование лесов. Оно осуществлялось с севера на восток и по 15 наземным маршрутам.