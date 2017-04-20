Начальника подмосковного Минздрава уличили в получении взяток

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сотрудники управления противодействия коррупции государственного управления МВД России по Московской области подозревают начальника одного из управлений областного Минздрава в получении взяток. За пять месяцев он получил взятку на сумму около двух миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

"Установлено, что начальник одного из управлений этого ведомства за денежное вознаграждение способствовал выдаче предпринимателям лицензий на осуществление медицинской деятельности", — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также появилась информация, что начальник управления Минздрава получал взятки от нескольких компаний, а они выигрывали аукционы и получали право заключать контракты на поставку расходных материалов в учреждения здравоохранения.

Сотрудники полиции во время обыска изъяли у мужчины соответствующие документы и деньги. Против подсудимого возбудили уголовные дела по статьям "Получение взятки" и "Дача взятки". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.