Координаты участков акции "Лес Победы" появились на "посадисвоедерево.рф"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Информация о 978 участках, на которых проводится акция "Лес Победы", размещены на интерактивной карте сайта "посадисвоедерево.рф" и на сайте подмосковного Комитета лесного хозяйства. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Московской области.

На сайтах можно получить точные данные по объекту, а также их местоположение, площадь участка, породы и количество высаживаемых деревьев.

В Московской области высадят около 1,3 миллиона сеянцев сосны, ели и дуба на площади более 630 гектаров. Традиционная эколого-патриотическая акция "Лес Победы" пройдет с 11:00 до 13:00.