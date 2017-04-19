Более 700 тысяч метел и лопат получат участники субботника в Подмосковье

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Председатель правительства Московской области Дмитрий Пестов рассказал, что для участников общеобластного субботника, который пройдет в регионе 22 апреля, подготовлено более 700 тысяч единиц различного инвентаря. Об этом сообщил телеканал "360".

Во время областного субботника местные жители получат не только кисти для побелки деревьев и покраски заборов, метла, грабли и лопаты, но и мусорные мешки, перчатки и ведра.

"Кроме того, участникам субботника будут выдавать брендированные ветровки, бейсболки и фартуки с логотипом и девизом субботника", — отметил Дмитрий Пестов.

В региональной акции также примут участие 4,5 тысячи единиц коммунальной техники: подметальных и пылесосных машин, грузовиков и мусоровозов.

"В этом году в качестве организаторов субботника во дворах выступят общественники — представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Для них изготовят специальные повязки, для того, чтобы жители смогли обратиться к ним с вопросами. Например, узнать, где получить инвентарь или уточнить фронт работ на конкретной территории", — добавил Дмитрий Пестов.