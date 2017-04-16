Погибшего в Балашихе инспектора ДПС посмертно наградили медалью

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Капитан полиции, старший инспектор ДПС ГИБДД по Подмосковью Михаил Балакин был посмертно награжден медалью "За отвагу". Об этом телеканалу "360" сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Государственная награда была передана семье погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника Госавтоинспекции Московской области в пятницу, 14 апреля, во время заседания коллегии по подведению итогов работы ведомства за первый квартал этого года. Награду вручил генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков.

Трагический инцидент произошел 17 августа 2016 года в 14:20. Двое мужчин с топорами напали на пост ДПС на 20-ом километре Щелковского шоссе в районе города Балашихи. Они нанесли летальное ранение дежурившему на улице Михаилу Балакину. Одного злоумышленника убил напарник Балакина лейтенант полиции Валерий Панков. Также он сумел ранить второго, который был нейтрализован прибывшими на подмогу полицейскими.

Сообщается, что ответственность за нападение взяла на себя запрещенная террористическая организация "Исламское государство"*.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.