Глава Одинцово остановил строительство дома на Можайском шоссе

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава Одинцовского района Андрей Иванов потребовал остановить строительство дома на Можайском шоссе из-за конфликта застройщика с жителями. Об этом сообщил телеканал "360".

Андрей Иванов заявил, что компания "Стройтехинвест" возобновить строительство сможет только после поиска компромисса, устраивающего все стороны.

"Учитывая социальное напряжение в микрорайоне 7-7А, я жестко потребовал от застройщика приостановить работы по строительству дома. 12 апреля строители попытались оградить территорию детской площадки и вступили в конфликт с жителями. Застройщик имеет всю разрешительную документацию, и даже соответствующее решение суда. Но взаимопонимания с жителями компании не удалось достигнуть.

Строительство не может продолжаться, пока компромисс не будет найден", — прокомментировал Андрей Иванов.

Противоборствующие стороны встретятся для разговора 17 апреля. В Общественной палате Одинцовского муниципалитета заявили, что инициативная группа местных жителей составляет список требований и вопросов к застройщику.