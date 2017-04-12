В Подмосковье на областную соцдоплату к пенсии направят 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Около 4,5 миллиарда рублей направят на областную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам в Московской области в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя подмосковного правительства Ольги Забраловой.

По словам первого зампреда правительства Подмосковья, доплату будут назначать в том случае, если доход пенсионеров с учетом различных выплат не превышает величину прожиточного минимума. Ее установили в Подмосковье, чтобы осуществить областную социальную доплату.

"В Московской области указанный прожиточный минимум составляет 9 161 рубль. В 2016 году региональную социальную доплату получили более 140 тыс. подмосковных пенсионеров. Для ее оформления необходимо обратиться в МФЦ или орган соцзащиты по месту жительства. Пенсионер в заявлении указывает способ получения средств по своему выбору", — рассказала Ольга Забралова.