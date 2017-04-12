Предприятие по производству медицинских изделий начали строить в Дубне

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Дубна" — компания "Гранат Био Тех" — заложил первый камень в основание нового предприятия по производству одноразовых медицинских изделий. В торжественном мероприятии принял участие зампред регионального правительства — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев. Об этом сообщил телеканал "360".

"Этот резидент присоединился к нам в 2016 году, уже подготовил территорию и вышел на стройку. К концу следующего года компания планирует запустить первую очередь — предприятие по производству специальных конкурентоспособных контейнеров для медицинских целей. Общий объем инвестиций в реализацию проекта — более миллиарда рублей", — рассказал Денис Буцаев.

Генеральный директор компании "Гранат Био Тех" Александр Шишов рассказал об этапах реализации проекта. Как он отметил, работы ведутся с опережением намеченных графиков.

"Общая площадь трех корпусов будущего научно-производственного комплекса составит 17 000 квадратных метров. Полагаем, что при выходе предприятия на полную мощность выпускаемая компанией "Гранат Био Тех" инновационная продукция займет до 30% доли отечественного рынка вакуумных пробирок для взятия венозной крови", — отметил Александр Шишов.

Благодаря новому комплексу появятся 152 рабочих места. Одноразовую медицинскую продукцию будут выпускать для отечественных клинико-диагностических лабораторий в конце 2018 года. Медицинские изделия будут дешевле импортных аналогов.