Более 150 км автодорог отремонтируют в Дмитровском районе

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Более 150 километров региональных дорог отремонтируют в Дмитровском районе в 2017 году. Ремонтные работы проведутся на 45 участках. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя предприятия "Мосавтодор" Владимира Цыцулина.

"В 2017 году четыре участка автодорог были включены в программу ремонта на основании обращений жителей. Два участка автодороги Хлебниково — Рогачево с 28,6 километра по 40,1 километр, с 40,1 километра по 55,5 километр стали наибольшими по протяженности", — рассказал Владимир Цыцулин.

Шесть подмосковных автодорог отремонтируют по технологии "Новачип" с применением щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Устройство покрытия будет выполнено на почти 20 участках.

Участки на автодорогах "А-104 Москва — Дмитров — Дубна — Дмитров — МБК" и "ММК — Игнатово — Пчелка — Рождествено" приведут в порядок в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.