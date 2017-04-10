В Подмосковье открыли пожароопасный сезон 10 апреля

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пожароопасный сезон открыли в Подмосковье 10 апреля. Теперь областная диспетчерская служба лесного хозяйства перешла на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Ивана Советникова.

"У работников лесной отрасли Подмосковья начинается ответственный период. Несмотря на временами пасмурную погоду, мы объявляем о начале пожароопасного сезона. В лесах области практически сошел снег, местами установилась теплая сухая погода, что говорит о вероятности возникновения возгораний", — рассказал Иван Советников.

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области, вся техника и личный состав готовы к оперативному реагированию. Тем не менее, подмосковное ведомство призывает жителей и гостей области проявлять аккуратность и бдительность при посещении лесов.