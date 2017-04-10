В Люберцах бывший полицейский получил 18 лет тюрьмы за тройное убийство

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Экс-полицейского Михаила Дроника приговорили к 18 годам лишения свободы за тройное убийство в подмосковных Люберцах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу управления СКР России по Московской области.

Два года назад 23 мая бывший полицейский, поссорившись с соседом по коммуналке, несколько раз ударил его ножом в область шеи и лица. От многочисленных травм мужчина умер. А полицейский — на тот момент командир отдельного взвода охраны и конвоирования УВД по ЗАО — в попытке скрыть следы преступления зарезал его супругу и малолетнего сына. Их тела преступник расчленил и растворил в кислоте.

Коллегия присяжных заседателей Московского областного суда признала Дроника виновным и приговорила к 18 годам колонии. Также суд взыскал в пользу потерпевших 12 миллионов рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.