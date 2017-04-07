Четыре водоочистительные станции введут в эксплуатацию под Наро-Фоминском

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Они появятся в рамках подмосковной программы "Чистая вода".

Четыре водоочистительные станции введут в эксплуатацию в Наро-Фоминском районе в 2017 году. Объекты установят в рамках областной программы "Чистая вода". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы муниципалитета Вадима Андронова.

"Одна станция появится в городском поселении Апрелевка. Остальные три установят в городском поселении Калининец", — рассказал Вадим Андронов.

По словам руководителя подмосковного муниципалитета, в этом году в районе заменят загрузки фильтров на действующей станции водоочистки на ВЗУ № 7. Компания "Коммунальный сервис" выделит на эти работы 4,5 миллиона рублей.