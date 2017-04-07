Более 700 человек проверили свое сердце в Одинцовском районе Подмосковья

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Три дня в центре Одинцова работал "Мобильный кардиолог".

Более 700 жителей бесплатно проверили свое сердце в Одинцовском районе. Три дня в центре Одинцова работал передвижной кардиокомплекс "Мобильный кардиолог". Об этом сообщил телеканал "360".

Благодаря передвижному кардиокомплексу можно не только выявить сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии, но и провести оперативное лечение.

"Здесь мы можем проводить экстренные операции и диагностические процедуры. Можем выполнить стентирование коронарных артерий, проверить проводящую систему сердца и при необходимости имплантировать кардиостимулятор", — рассказал руководитель выездной группы "Мобильный кардиолог" Сослан Хугаев.

В следующий раз передвижной комплекс "Мобильный кардиолог" отправится в Щелково. Там врачи проверят здоровье сердца 12 апреля.