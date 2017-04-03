В Подмосковье в лесах начались весенние лесовосстановительные работы

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Сотрудники Комитета лесного хозяйства открыли сезон весенних посадок деревьев в подмосковных лесах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Московской области.

Первые сеянцы планируется высадить в Орехово-Зуевском лесничестве. Здесь молодой лес появится на площади более 65 гектаров. В Луховицком лесничестве саженцами засадят более 80 гектаров.

В обоих подмосковных лесничествах высадят молодые сосны. Весной планируется провести искусственное лесовосстановление на площади более 3000 гектаров.