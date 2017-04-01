Подмосковье полностью обеспечит себя овощами в 2018 году

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В области прошел форум "ОвощКульт".

Власти Московской области сделают акцент на развитии отраслей сельского хозяйства, таких как тепличное овощеводство. Подмосковье перейдет на полную самообеспеченность овощами закрытого грунта к концу следующего года. Об этом рассказал заместитель председателя правительства — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев на пресс-конференции, посвященной третьему форуму "ОвощКульт".

"На мой взгляд, итогом проведения "ОвощКульта" может являться беспрецедентный рост производства овощей в Подмосковье. К концу 2018 года мы должны выйти на самообеспечение по овощам", — отметил Денис Буцаев.

Производство овощей в области выросло в девять раз за последние два года. По словам Буцаева, молочное животноводство является еще одним перспективным направлением.

Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал указание создать в регионе сырный кластер в текущем году. Производителям сыра ввели меру поддержки в виде компенсации 20% капитальных затрат.

Третий Международный аграрный форум овощных культур "ОвощКульт" пройдет в Московской области в период с 4 по 5 апреля. Аграрии со всего мира соберутся на мероприятии в доме областного правительства, чтобы обсудить актуальные проблемы овощеводства.