Новое предприятие немецкой компании появилось в подмосковном Клину

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Предприятие по производству геополотна обслуживают 10 сотрудников.

Новый завод немецкой компании Huesker по производству геополотна открыли в Клину Московской. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы подмосковного муниципалитета Алены Сокольской.

"Предприятие будет выпускать высокопрочное водонепроницаемое геополотно марки Stabilenka, вязанное из полимерных нитей. Оно предназначено для армирования грунтов при возведении дорожно-земляного полотна, подпорных стен, откосов повышенной крутизны и перекрытия прудов-накопителей. Среди заказчиков этой продукции числятся Федеральное дорожное агентство "Росавтодор" и ПАО "Газпром", — прокомментировала Алена Сокольская.

Как отметил глава Клинского района, полностью автоматизированное предприятие обслуживается 10 рабочими. Его мощность позволяет выпускать до двух миллионов квадратных метров геополотна в год.

"Нам приятно, что иностранные инвестиции продолжают поступать в экономику Подмосковья и нашего района. У предприятия большие планы на будущее, открытие новых линий. Кроме инвестиций наш район получит еще и уникальную возможность принципиально повысить качество ремонтно-дорожных работ. Мы будем прорабатывать эти варианты с учетом финансовой возможности. Так что я уверена, что у этого завода будет на Клинской земле долгая и плодотворная жизнь", — добавила Алена Сокольская.