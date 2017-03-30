Московская область расположилась на втором месте по уровню развития ГЧП

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Еще три года назад регион занимал лишь 34-ю строчку рейтинга.

Подмосковье возглавило рейтинг регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Три года назад Московская область занимала лишь 34-ю строчку рейтинга, а в 2015 году оказалась на восьмой. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы Подмосковья и регионального правительства.

Министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев рассказал, что в настоящее время на разработке в регионе находятся 64 проекта ГЧП на сумму около 180 миллиардов рублей. Однако сроки подготовки концессионных соглашений в Московской области остаются длительными, так как на согласование одного проекта уходит около двух лет.

За первые три месяца текущего года региональное правительство получило в два раза больше частных инициатив на ГЧП, чем за весь прошлый год. Семь из 12 полученных проектов касаются жилищно-коммунального хозяйства.

Рейтинг по уровню развития ГЧП возглавила Москва. Второе и третье место разделили Московская и Смоленская области. За ними следуют Санкт-Петербург и Новосибирская область.