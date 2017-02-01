Молодой человек извинился за танец около Вечного огня в Орехово-Зуево

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В сети появился нашумевший видеоролик, на котором молодой человек танцует у Вечного огня под хит певицы Татарки "Алтын". Съемка прошла в Орехово-Зуево. Об этом сообщил телеканал "360".

"Ребята! Видео со мной было снято без умысла. Крайне сожалею о содеянном. Не хотел оскорбить память погибших воинов. Приношу самые глубокие извинения за совершенный по глупости поступок", — извинился в соцсети "Вконтакте" предполагаемый участник ролика.

По указанию главы ГСУ СК России по региону проводится доследственная проверка. По итогам проверки вынесут решение о возбуждении уголовного дела в отношении молодого человека или об отказе.