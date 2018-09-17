Министр обороны Великобритании назвал новые данные по MH17 дезинформацией

КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал дезинформацией заявление России о принадлежности Украине ракеты, сбившей малайзийский Boeing МН17 над Донбассом в 2014 году.

Минобороны РФ в понедельник на брифинге в МИА "Россия сегодня" огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей авиалайнер. По данным ведомства, эта ракета комплекса "Бук" в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, назад в Россию она не вывозилась. Как отметили представители Минобороны, с 2014 года эта часть ВСУ привлекалась к боевым действиям в Донбассе.

"Это еще один пример российской дезинформации", — сказал Уильямсон, которого цитирует минобороны Украины, по итогам встречи со своим украинским коллегой в Киеве.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также заявили, что информация о принадлежности Украине ракеты, сбившей малайзийский Boeing МН17 над Донбассом, не соответствует действительности.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования, согласно которым Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.