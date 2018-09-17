Сбившая малазийский Boeing ракета принадлежала Украине

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Сбившая малайзийский Boeing 777 рейса МН17 ракета комплекса "Бук" была произведена на Долгопрудненском предприятии в 1986 году и тогда же встала на вооружение одного из ракетных подразделений Украины, которое в 2014 году участвовало в боях в Донбассе против ополченцев, следует из представленных Минобороны рассекреченных данных.

Официальные представители российского военного ведомства в понедельник на брифинге, который прошёл в пресс-центре МИА "Россия сегодня", впервые огласили информацию по ракете "Бука", ранее находившуюся под грифом "совершенно секретно". По словам, официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, РФ уже направила эти данные Нидерландам по их запросу.

Как заявил начальник главного ракетно-артиллерийского управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Николай Паршин, серийный номер ракеты – 8868720 (первая цифра 8 говорит о том, что она произведена на Долгопрудненском заводе, 86 – год изготовления, а последние четыре цифры – это её уникальный шифр). Он уточнил, что по записям в журнале можно определить, что ракете с серийным номером 8868720 был присвоен боевой номер 886847379.

На вооружении Украины

Благодаря указанным шифрам российским специалистам удалось установить дальнейшую судьбу ракеты. В 1986 году её отправили железнодорожным транспортом в 223 ракетную бригаду, дислоцированную в Прикарпатском военном округе Украинской ССР. Паршин подчеркнул, что после распада Советского Союза эта ракета не вывозилась обратно в Россию. В настоящее время данная часть дислоцируется в городе Стрый Львовской области Украины.

Как отметили представители Минобороны РФ, с 2014 года эта часть Вооруженных сил Украины постоянно привлекалась к боевым действиям в Донецкой и Луганской областях.

Российское военное ведомство не ограничилось информацией по ракете "Бука". Среди других доказательств причастности, по мнению представителей Минобороны, Киева к крушению "Боинга" — обнародованный телефонный разговор полковника ВСУ Руслана Гринчака, который в 2014 году отвечал за контроль воздушной обстановки в зоне АТО.

В ходе разговора украинского офицера, представленного российской стороной, он произносит фразу о возможности "сбить еще один малайзийский Boeing", что подтверждает его осведомленность об обстоятельствах крушения МН17.

Киев будет отрицать

В российском военном ведомстве не сомневаются, что и после публикации этих данных украинская сторона будет отрицать свою причастность к крушению MH17.

Конашенков не исключил вероятности того, что после этого брифинга Киев может уничтожить документацию на ракету "Бука", которые хранятся в архивах 223 зенитно-ракетного полка ВСУ.

Как отметил Паршин, заранее несостоятельна и другая версия украинской стороны, согласно которой ракеты комплекса "Бук" попали в российскую армию после вхождения Крыма в состав РФ. Генерал подчеркнул, что ракеты дислоцированных на полуострове "Буков" представляют собой другую модификацию этого оружия и были поставлены на вооружение в 1984, а не 1986 году.

Международная следственная группа (JIT) в своем заявлении сообщила, что изучит представленные Минобороны материалы — как только Россия передаст группе соответствующие документы согласно запросу, который был сделан в мае 2018 года и как того требует резолюция Совета безопасности ООН.

Трагедия MH17

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.