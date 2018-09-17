Международное следствие намерено изучить новые материалы по MH17

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Международная следственная группа (JIT) изучит представленные в Минобороны РФ в понедельник материалы по крушению малайзийского Boeing в небе над востоком Украины, выполнявшего рейс MH17, говорится в заявлении следователей.

В JIT подчеркнули, что это будет сделано, как только Россия предоставит группе соответствующие документы согласно запросу, который был сделан в мае 2018 году и как того требует резолюция Совета безопасности ООН.

Минобороны РФ в понедельник на брифинге в МИА "Россия сегодня" огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей авиалайнер. По данным ведомства, сбившая МН17 ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась.

"Международная следственная группа приняла к сведению информацию, которая была сегодня впервые публично представлена властями Российской Федерации", — сообщается в пресс-релизе JIT.

В группе в то же время отметили, что международные следователи еще в 2014 году обращались к РФ с просьбой предоставить соответствующую информацию.

"В мае 2018 года JIT запросила данные о номерах, обнаруженных на нескольких восстановленных частях ракеты", — пояснили в группе. "Российская Федерация оставила этот вопрос и еще несколько вопросов JIT без ответа", — добавили международные следователи.

"JIT тщательно изучит материалы, представленные сегодня, как только Российская Федерация предоставит соответствующие документы в доступ международной следственной группе согласно сделанному в мае 2018 года запросу и требованию резолюции 2166 Совета безопасности ООН. С самого начала расследования до нынешнего дня JIT всегда внимательно анализировала и обрабатывала информацию, полученную от России", — говорится в пресс-релизе.

Тем не менее, в группе утверждают, что "данные министерства обороны РФ, ранее предоставленные общественности и JIT, были неточными по нескольким пунктам". В качестве примера следователи называют "предполагаемое присутствие истребителя в районе MH17 на радиолокационных изображениях".

Ранее МИД РФ заявлял, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.