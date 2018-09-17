МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Утверждения о причастности к поражению малайзийского Boeing рейса MH17 установкой "Бук" одной из частей противовоздушной обороны Вооруженных сил России своего подтверждения не нашли, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Хотим заявить, что утверждения о причастности к поражению Boeing самоходной огневой установкой "Бук", принадлежащей одной из частей противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации, своего подтверждения не нашли", — сказала она.

Минобороны РФ в понедельник обнародовало данные о том, что номер ракеты, которой был сбит малайзийский Boeing, установлен, в 1986 году она была отправлена в воинскую часть Украинской ССР. Россия призвала международную следственную группу запросить у Украины всю необходимую документацию по ракете.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.