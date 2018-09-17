Опубликованы доказательства причастности ВСУ к крушению Boeing в Донбассе

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министерство обороны представило документы, подтверждающие, что ракета, которой сбили Boeing-777 "Малайзийских линий" в Донбассе, стояла на вооружении украинской армии.

Серия, номер

На брифинге начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин заявил, что по найденным на месте крушениям обломкам ракеты 9М38 ведомству удалось установить ее уникальный заводской полный номер — 8868720, где 86 — год изготовления, а 8720 — серийный номер.

© Минобороны РФ Презентация Министерства обороны РФ по вновь открывшимся обстоятельствам крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины © Минобороны РФ Презентация Министерства обороны РФ по вновь открывшимся обстоятельствам крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины

Ракету изготовили на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году. Далее ей присвоили боевой номер 886847379 и железнодорожным транспортом отправили в войсковую часть 20152 — 223 зенитно-ракетную бригаду.

В 1986 году это соединение входило в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалось в городе Теребовля Тернопольской области. После распада СССР бригаду включили в состав ВСУ, сейчас она базируется в городе Стрый. В ведомстве добавили, что этот ракетный полк участвовал в военной операции Киева в Донбассе.

© Минобороны РФ Презентация Министерства обороны РФ по вновь открывшимся обстоятельствам крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины © Минобороны РФ Презентация Министерства обороны РФ по вновь открывшимся обстоятельствам крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины

Фальсификация

По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, видеоматериалы, используемые международной комиссией, как доказательство причастности российского ЗРК "Бук" к крушению самолета, были сфальсифицированы.

К такому выводу пришли российские эксперты, изучившие видеоролики. Отмечается, что изображения тягача, трейлера и "Бука" вмонтировали в картинку соответствующего участка улицы.

"Сбить еще один Боинг"

Аудиозапись разговора полковника ВСУ Гринчака. Полная версия Your browser does not support HTML5 audio

На бринфинге также представили перехваченную запись переговоров украинских военных, сделанная на учениях в Одесской области в 2016 году.

По данным Минобороны, голос на аудиозаписи принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку, который с 2015 года возглавлял 164-ю радиотехническую бригаду. Она отвечала за контроль воздушного пространства над Донбассом.