Минобороны раскрыло подробности перехваченного разговора об МН17

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Голос на аудиозаписи переговоров украинских военных, представленной на брифинге Минобороны РФ по MH17, принадлежит полковнику ВС Украины Руслану Гринчаку, он говорит о возможности сбить еще один малайзийский Boeing, заявил журналистам официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими специалистами проведено фоноскопическое исследование аудиозаписи с использованием видеоматериалов, размещенных в украинских СМИ. Результаты исследования однозначно свидетельствуют, что голос принадлежит полковнику Вооруженных Сил Украину Руслану Гринчаку… Произнесенная им фраза о возможности сбить еще один малайзийский Boeing подтверждает его осведомленность об обстоятельствах крушения МН17", — сказал Конашенков, комментируя представленную на брифинге аудиозапись переговоров украинских военных.
Представитель российского военного ведомства подчеркнул, что Гринчак на сегодняшний день является первым заместителем командующего воздушным командованием "Запад" ВСУ. В июле 2014 года он занимал пост командира 164-й радиотехнической бригады противовоздушной обороны украинских вооруженных сил. На тот момент бригада размещалась в том числе в Донецкой и Луганской областях.
Будучи командиром, Гринчак располагал достоверной информацией об истином положении дел в небе над Донбассом, отметил Конашенков. По его словам, украинский военный также знал задачи и результаты боевой работы зенитно-ракетных подразделений, развернутых в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.
Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.
МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.