Спикер Рады назвал заявление Москвы о сбившей МН17 ракете фейком

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал информационным фейком заявление российской стороны о принадлежности Украине ракеты, сбившей малайзийский Boeing МН17 над Донбассом.

Минобороны РФ в понедельник обнародовало данные о том, что номер ракеты установлен, она в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР. Россия призвала международную следственную группу запросить у Украины всю необходимую документацию по ракете.

"Это очередной информационный фейк", — сказал Парубий на брифинге в понедельник.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.

Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.