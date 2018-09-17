Минобороны рассказало о несовпадении номеров ракет "Бук" и сбившей МН17

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Номера ракет ракетно-зенитного комплекса "Бук", которые Вооруженные силы Украины оставили Крыму, не совпадают с номером ракеты, сбившей МН17, сообщил начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил России Николай Паршин.

"Из 214 зенитно управляемых ракет, которые в то время находились в 55-м зенитно-ракетном полку Вооруженных сил Украины, который дислоцировался в городе Евпатория, — 209 зенитно управляемых ракет модификации 9М38М1. То есть, это не та модификация, которую ищет совместно следственная группа. А вот пять ракет — это 9М38. Видите на слайде, здесь, во-первых, не совпадает год выпуска, здесь указан год выпуска — 1984, а не 1986, и заводские номера — 884, 84 — это год выпуска. Мы говорили про ракету с первыми номерам 886", — сказал Паршин на брифинге в МИА "Россия сегодня".

По его словам, у Министерства обороны РФ есть документы, которые подтверждают это.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.