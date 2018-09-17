МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Видео, используемые международной комиссией в качестве доказательства причастности российского ЗРК "Бук" к крушению малайзийского Boeing 777 на юго-востоке Украины, сфальсифицированы, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит малайзийский Boeing рейса MH17, по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии, говорится в видеоматериалах, представленных министерством обороны РФ.
"Изображения тягача, трейлера и "Бука" были вмонтированы в изображение соответствующего участка автотранспортной улицы при изготовлении данной видеозаписи… В эпизоде, отображающем перемещение "Бука" по Луганску, также было выявлено множество признаков фальсификации видеозаписи. Так, иллюзия движения камеры и изменения фокусного расстояния была создана путем анимации статичного кадра, о чем, в частности, свидетельствует отсутствие шевеления листвы, деревьев и кустарников", — говорится в видеоматериалах, представленных Минобороны.
Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.
МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.