МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к АТО в Донецкой и Луганской областях, заявил начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Паршин Николай Михайлович.

"Отдельно остановлюсь на воинской части 20152, куда была поставлена ракета с номером 886847349 — ее действительное название — 221 зенитно-ракетная бригада, в 1986 году она входила в состав карпатского военного округа в городе Теребовля. На ее вооружении стояли зенитно-ракетные комплексы "Бук", после распада СССР она была включена в состав вооружённых сил Украины", — отметил он.

"Указом президента Украины эта часть была переименована в 223 зенитно-ракетный полк. В настоящее время данная часть дислоцирована в городе Стрый Львовской области, на ее вооружении по-прежнему стоят комплексы "Бук". Примечательно, что части 223 полка, начиная с 2014, неоднократно привлекалась к так называемой антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях", — добавил Паршин.

Малазийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.