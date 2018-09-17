МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Видео о передвижении якобы российского "Бука", которым был сбит малайзийский Boeing рейса MH17, по территории Украины — это анимация, сделанная на основе одиночной фотографии, говорится в видеоматериалах, представленных министерством обороны РФ.

"Изображения тягача, трейлера и "Бука" были вмонтированы в изображение соответствующего участка автотранспортной улицы при изготовлении данной видеозаписи… В эпизоде, отображающем перемещение "Бука" по Луганску, также было выявлено множество признаков фальсификации видеозаписи. Так, иллюзия движения камеры и изменения фокусного расстояния была создана путем анимации статичного кадра, о чем, в частности, свидетельствует отсутствие шевеления листвы, деревьев и кустарников", — говорится в видеоматериалах, представленных Минобороны.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.