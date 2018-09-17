Минобороны представило доказательства атаки ВСУ на малайзийский Boeing

Николай Паршин во время брифинга министерства обороны РФ по вновь открывшимся обстоятельствам крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины

Николай Паршин во время брифинга министерства обороны РФ по вновь открывшимся обстоятельствам крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ракета, которой сбили малайзийский Boeing-777 в Донбассе, стояла на вооружении украинской части, заявили в Минобороны. Ведомство представило документы, подтверждающие эту версию.

Ракету сделали на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году, рассказал начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил Николай Паршин на брифинге в МИА "Россия сегодня".

"Уникальный заводской серийный номер ракеты — 8720, который присваивался производителем", — уточнил он.

После этого ракету отправили в воинскую часть, расквартированную в Украинской ССР. "Достоверно известно, что ракета воинской частью была получена, о чем был составлен приемный акт", — добавил генерал.

Паршин отметил, что номер ракеты установили по ее обломкам, найденным на месте крушения.

"Отдельно остановлюсь на воинской части 20152, куда была поставлена ракета с номером 886847349, — ее действительное название — 221-я зенитно-ракетная бригада, в 1986 году она входила в состав Карпатского военного округа в городе Теребовля", — рассказал он.

На вооружении бригады стояли ЗРК "Бук". После распада СССР ее включили в состав украинской армии.

По словам Паршина, этот полк участвовал в "так называемой антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях".

Ведомство также показало документацию, связанную с ракетой.

"Речь идет о комплекте технической документации, которая заполняется на заводе-изготовителе на каждое произведенное изделие и хранится там вне зависимости от того, находится ли оно на территории России или за ее пределами. Среди предъявляемых вам документов присутствует паспорт на сопловой блок 9Д13105000 № 8-30-113", — отметил Паршин.

В ведомстве также напомнили, что, по утверждениям Киева, "ни один зенитно-ракетный комплекс, ни одна ракета к нему не попали к ополченцам ДНР или ЛНР".

Кроме того, номера ракет "Бука", оставленного ВСУ в Крыму, не совпадают с номером ракеты, сбившей МН17, подчеркнул Паршин.

По его словам, у Минобороны есть документы, которые подтверждают это.

Фальсифицированное видео

Видео, используемые международной комиссией в качестве доказательства причастности российского ЗРК "Бук" к крушению самолета, были сфальсифицированы, подчеркнул официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, к такому выводу пришли российские эксперты, которые исследовали видеоролики.

Так, отмечается, что изображения тягача, трейлера и "Бука" вмонтировали в картинку соответствующего участка улицы.

"В эпизоде, отображающем перемещение "Бука" по Луганску, также было выявлено множество признаков фальсификации видеозаписи. Так, иллюзия движения камеры и изменения фокусного расстояния была создана путем анимации статичного кадра, о чем, в частности, свидетельствует отсутствие шевеления листвы, деревьев и кустарников", — рассказали в Минобороны.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.