Минобороны оглашает секретные данные по ракете, сбившей MH17

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Министерство обороны РФ на брифинге в понедельник огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей малайзийский Boeing на юго-востоке Украины.

"После получения информации о заводском серийном номере ракеты 8868720 и даты ее изготовления 24 декабря 1986 года нами был изучен журнал учета принятой продукции по изделиям 9М38, изготовленным в 1986 году. Указанный журнал содержал и содержит сведения, содержащие государственную тайну, и имеет гриф "совершенно секретно", — сказал начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Николай Паршин.

Он отметил, что для данных журналов предусмотрены длительные сроки хранения, что и позволило найти информацию по движению ракеты, а с учетом значимости обнаруженной информации, принято решение о рассекречивании соответствующих записей. "И сейчас мы представляем их вашему вниманию", — сказал представитель МО.

По его словам, Минобороны России было принято решение о рассекречивании этих документов. "Ракета 8868720 в этом документе сделана позиция под порядковым номером 74. Цифра 8 означает, что изделие произведено на НПП "Долгопрудненском". Вторая цифра говорит о том, что изделие было произведено в 1986 году. Последующие 4 цифры являются уникальным заводским номером ракеты", — сказал генерал.

Он уточнил, что по записям в журнале можно определить, что ракете с серийным номером 8868720 был присвоен боевой номер 886847379. "Таким образом, мы делаем следующие выводы: двигатели и сопловой блок принадлежат ракете 886847379. Ракета с боевым номером 886847379 предназначена для комплекса "Бук" и была отправлена ж/д-транспортом в войсковую часть 20152. Ракета там была получена, о чем был составлен отчет. Ее действительное наименование 223 зенитная ракетная бригада. В 1986 году бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в Тернопольской области Украинской ССР. В настоящее время данная в/ч дислоцируется в городе Стрый Львовской области Украины", — сказал Паршин.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.