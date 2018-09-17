Минобороны установило бортовой номер ракеты, сбившей MH17

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Найденные на месте крушения малайзийского Boeing рейса МН17 обломки ракеты позволили установить ее бортовой номер, сообщил начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил России Николай Паршин.

"Двадцать четвертого мая 2018 года представителями совместной следственной группы был проведен брифинг, в ходе которого продемонстрированы фрагменты двигателя и сопла ракеты ракетно-зенитного комплекса "Бук", которой, по версии следствия, 17 июля 2014 года был сбит малайзийский Boeing рейса МН17. При этом акцептировалось внимание на номерах этих компонентов ракеты 9М38, которую вы может наблюдать на слайде", — сказал Паршин.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.