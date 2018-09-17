Минобороны России представило новые доказательства по крушению МН17

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Минобороны России показало документацию, связанную со сбившей малайзийский Boeing 777 рейса МН17 ракетой, которая была произведена на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье, заявил начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил России Николай Паршин.
Кроме того, Минобороны показало формуляр двигателя ракеты 9Д131 с заводским номером 8869032.
"Как видно на слайде, представленные на брифинге совместно со следственной группой номера компонентов ракеты 9М38 и номера агрегатов, отмеченные в технической документации, хранившейся на Долгопрудненском научно-производственном предприятии и демонстрируемые сегодня, идентичны", — сказал Паршин.
Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.
МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.