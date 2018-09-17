Брифинг Минобороны по делу о крушении Boeing в Донбассе. Онлайн-репортаж

- 12:20
Демонстрируется результат экспертизы видеофрагментов, использованных ССГ в ходе расследования.
- 12:18
Ракета принадлежит ВСУ и на территорию России не возвращалась, заявил Паршин
По его словам, после изучения журналов учета принятой продукции комиссии удалось полностью отследить путь ракеты "Бука". В декабре 1986-го ее железнодорожным транспортом отправили в 223-ю зенитную ракетную бригаду, которая входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в Тернопольской области Украинской ССР.
- 12:17
Боевые соединения этой бригады привлекались к операции Киева на Донбассе.© Минобороны РФ
- 12:13
Документация до сих пор хранится на предприятии.
Показывают засекреченные ранее записи о движении ракеты 9М38 с номером 8 86 (год изготовления) 8720 (заводской номер).
Представленные на пресс-конференции ССГ фрагменты являются частью ракеты 886847379, предназначенной для ЗРК "Бук". Она была отправлена в войсковую часть 20152 — зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области (Украинская СССР).© Минобороны РФ
- 12:12
Данные позволяют установить, в какую воинскую часть была поставлена ракета.
- 12:10
Ракета была произведена на долгопрудненском научно-производственном предприятии в 1986 году.
- 12:06
Представляются данные о ракете, которой был сбит лайнер
На экранах демонстрируются фрагменты сопла и двигателя ракеты 9М38, представленные совместной следственной группой.
По найденным на месте трагедии обломкам удалось установить бортовой номер ракеты. Речь о технической документации — паспорте на сопловой блок и формуляре двигателя.© Минобороны РФ
- 12:01
Ожидается выступление руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, а также начальника главного ракетно-артиллерийского управления ведомства генерал-лейтенанта Николая Паршина.
- 11:59
- 11:53
Брифинг начнется в 12:00 (мск) в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".
- 11:52
В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
- 11:50
Крушение MH17: четыре года следствия без результатовКатастрофу малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом международная экспертная группа изучает уже четыре года. Но почему-то продвинуться в расследовании до сих пор не может. И, судя по всему, вовсе не из-за нехватки технических средств.
- 11:50
Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
- 11:50
Минобороны расскажет об обстоятельствах крушения "Боинга" (рейс MH17)