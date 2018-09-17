Брифинг Минобороны по делу о крушении Boeing в Донбассе. Онлайн-репортаж

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.