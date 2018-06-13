Нидерланды одобрили соглашение с Украиной о суде по МН17

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Нидерланды одобрили соглашение с Украиной для облегчения судебного преследования ответственных за крушение самолета рейса МН17 в Донбассе в 2014 году, передает агентство Франс Пресс.
Документ одобрили во вторник. Он устанавливает, что судебное преследование подозреваемых будет происходить в голландском суде, скорее всего, в Гааге. Также соглашение допускает проведение судебного заседания по видеосвязи.
Тех, кого нельзя экстрадировать в Нидерланды, будут отбывать тюремный срок на Украине, отмечает агентство.
Трагедия в небе над Донбассом
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
Заявление следственной группы
В конце мая международная следственная группа JIT представила промежуточные итоги расследования.
После этого Нидерланды и Австралия выступили с заявлениями о вине России в крушении лайнера.
Реакция России
В России отметили, что расследование вызывает много вопросов. Так, МИД назвал его предвзятым и однобоким, а обвинения голословными.
Владимир Путин подчеркнул, что Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Президент отметил, что Россия изначально предлагала совместную работу по расследованию, однако ее не допустили. При этом в работе следствия принимает участие Украина, несмотря на то, что Киев нарушил международные правила и не закрыл воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.