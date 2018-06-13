Нидерланды одобрили соглашение с Украиной о суде по МН17

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Нидерланды одобрили соглашение с Украиной для облегчения судебного преследования ответственных за крушение самолета рейса МН17 в Донбассе в 2014 году, передает агентство Франс Пресс.

Соглашение еще в июле прошлого года подписали министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок. Оно даст право голландской стороне провести суд по делу о трагедии.

Документ одобрили во вторник. Он устанавливает, что судебное преследование подозреваемых будет происходить в голландском суде, скорее всего, в Гааге. Также соглашение допускает проведение судебного заседания по видеосвязи.

Тех, кого нельзя экстрадировать в Нидерланды, будут отбывать тюремный срок на Украине, отмечает агентство.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" якобы доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.

Заявление следственной группы

В конце мая международная следственная группа JIT представила промежуточные итоги расследования.