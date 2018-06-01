В Совфеде ответили на слова главы МИД Нидерландов по делу о крушении MH17

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Доверие к украинским властям в мире продолжает снижаться, заявил RT первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Таким образом он прокомментировал заявление властей Нидерландов, которые не исключили возможность включения Украины в число ответственных за крушение малайзийского Boeing под Донбассом.

"На мой взгляд, есть позитивная тенденция. Сначала появилось мнение министра транспорта Малайзии, который не нашел вины России в представленных доказательствах. Сейчас глава МИД Нидерландов заявил, что не исключает ответственности Украины. И я думаю, что это только начало", — отметил сенатор.

По его словам, "по мере выкрутасов, которые совершает Киев в последнее время, остается все меньше и меньше доверия к украинским властям".

Накануне министр транспорта Малайзии Энтони Лок назвал обвинения против России безосновательными. По его мнению, следствие не представило материалы, свидетельствующие о причастности Москвы к трагедии. Позже министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил, что в число ответственных по делу о катастрофе могут включить и Украину, так как она не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта.

Boeing 777 авиакомпании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, в основном граждане Нидерландов, Малайзии и Австралии, все они погибли.

Сразу после катастрофы Киев обвинил в случившемся ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

На прошлой неделе международная следственная группа JIT представила промежуточные результаты расследования. По мнению экспертов, самолет сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.

В Минобороны России отметили, что выводы JIT основаны на непроверенной информации из соцсетей. Российский МИД доклад международной группы назвал голословным.