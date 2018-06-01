В Совфеде ответили на слова главы МИД Нидерландов по делу о крушении MH17

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Доверие к украинским властям в мире продолжает снижаться, заявил RT первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Таким образом он прокомментировал заявление властей Нидерландов, которые не исключили возможность включения Украины в число ответственных за крушение малайзийского Boeing под Донбассом.
"На мой взгляд, есть позитивная тенденция. Сначала появилось мнение министра транспорта Малайзии, который не нашел вины России в представленных доказательствах. Сейчас глава МИД Нидерландов заявил, что не исключает ответственности Украины. И я думаю, что это только начало", — отметил сенатор.
Накануне министр транспорта Малайзии Энтони Лок назвал обвинения против России безосновательными. По его мнению, следствие не представило материалы, свидетельствующие о причастности Москвы к трагедии. Позже министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сообщил, что в число ответственных по делу о катастрофе могут включить и Украину, так как она не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта.
Boeing 777 авиакомпании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, в основном граждане Нидерландов, Малайзии и Австралии, все они погибли.
На прошлой неделе международная следственная группа JIT представила промежуточные результаты расследования. По мнению экспертов, самолет сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.
В Минобороны России отметили, что выводы JIT основаны на непроверенной информации из соцсетей. Российский МИД доклад международной группы назвал голословным.