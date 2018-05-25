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MH17. Расследование

Нидерланды и Австралия обвинили Россию в причастности к крушению MH17

12:4125.05.2018
(обновлено: 13:02 25.05.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЭксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фотоЭксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Нидерланды и Австралия признали "ответственность России" за поставку ЗРК "Бук", который "использовался для того, чтобы сбить MH17". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте голландского правительства.

Амстердам и Канберра призвали Москву вступить в переговоры "для установления справедливости".

"Признание ответственности страны — это сложный юридический процесс, есть несколько способов сделать это… Возможный следующий шаг — передача дела в международный суд или организацию для вынесения решения", — сказано в документе.

В чем обвиняют Москву

Накануне Международная следственная группа (JIT) обнародовала промежуточные результаты расследования причин трагедии.

Международная следственная группа (JIT), занимающейся крушением рейса МН17 на востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования
© REUTERS / Francois Lenoir
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Голландские эксперты утверждают, что сбивший самолет "Бук" принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде, расположенной в Курске. В качестве доказательства была предъявлена обшивка двигателя ЗРК.

В Минобороны ответили, что ни один российский ЗРК никогда не пересекал украинскую границу. В ведомстве указали, что все выводы JIT базируются в основном на информации из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны игнорируются.

Аргументы Минобороны

В российском ведомстве напомнили, что передали следствию первичные  данные с радара "Утес-Т", который 17 июля 2014 года работал в Ростовской области. Радар не зафиксировал приближение каких-либо воздушных объектов к лайнеру с востока.

Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Минобороны рассказали о ракете, якобы сбившей MH17 на Украине
Также в Минобороны заявили, что следствие замалчивает данные о дате и месте обнаружения двигателя ракеты. В ведомстве предположили, что комиссия скрывает  эту информацию из-за того, что двигатель может принадлежать Украине. После развала СССР у Киева осталось около двадцати дивизионов "Бук", а новых ракет Украина с 1991 года не покупала.

Кроме того, нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что его произвели в 1986 году в Советском Союзе, подчеркнули в Минобороны. При этом гарантийный срок эксплуатации подобных ракет  —  пятнадцать лет. Все ракеты, части которой продемонстрировала голландская комиссия, утилизовали после 2011 года.

Реакция МИД и президента

Президент Франции Эммануэль Макрон во время церемонии встречи в аэропорту Пулково. 24 мая 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Франция приветствует готовность России сотрудничать по делу MH17
В российском МИД заявили, что обвинения JIT голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким.

Позже Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эксперт объяснил появление "новых доказательств" по делу MH17
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом возвратили обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.

Крушение малайзийского Boeing под Донбассом
© РИА Новости, Инфографика
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Расследование крушения малайзийского Boeing под Донецком
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