Нидерланды и Австралия обвинили Россию в причастности к крушению MH17

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Нидерланды и Австралия признали "ответственность России" за поставку ЗРК "Бук", который "использовался для того, чтобы сбить MH17". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте голландского правительства.
Амстердам и Канберра призвали Москву вступить в переговоры "для установления справедливости".
"Признание ответственности страны — это сложный юридический процесс, есть несколько способов сделать это… Возможный следующий шаг — передача дела в международный суд или организацию для вынесения решения", — сказано в документе.
В чем обвиняют Москву
Накануне Международная следственная группа (JIT) обнародовала промежуточные результаты расследования причин трагедии.
В Минобороны ответили, что ни один российский ЗРК никогда не пересекал украинскую границу. В ведомстве указали, что все выводы JIT базируются в основном на информации из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны игнорируются.
Аргументы Минобороны
В российском ведомстве напомнили, что передали следствию первичные данные с радара "Утес-Т", который 17 июля 2014 года работал в Ростовской области. Радар не зафиксировал приближение каких-либо воздушных объектов к лайнеру с востока.
Кроме того, нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что его произвели в 1986 году в Советском Союзе, подчеркнули в Минобороны. При этом гарантийный срок эксплуатации подобных ракет — пятнадцать лет. Все ракеты, части которой продемонстрировала голландская комиссия, утилизовали после 2011 года.
Реакция МИД и президента
Позже Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.
Трагедия в небе над Донбассом
Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом возвратили обратно.
Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.