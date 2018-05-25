Нидерланды и Австралия обвинили Россию в причастности к крушению MH17

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Нидерланды и Австралия признали "ответственность России" за поставку ЗРК "Бук", который "использовался для того, чтобы сбить MH17". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте голландского правительства.

Амстердам и Канберра призвали Москву вступить в переговоры "для установления справедливости".

"Признание ответственности страны — это сложный юридический процесс, есть несколько способов сделать это… Возможный следующий шаг — передача дела в международный суд или организацию для вынесения решения", — сказано в документе.

В чем обвиняют Москву

Накануне Международная следственная группа (JIT) обнародовала промежуточные результаты расследования причин трагедии.

Голландские эксперты утверждают, что сбивший самолет "Бук" принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде, расположенной в Курске. В качестве доказательства была предъявлена обшивка двигателя ЗРК.

В Минобороны ответили, что ни один российский ЗРК никогда не пересекал украинскую границу. В ведомстве указали, что все выводы JIT базируются в основном на информации из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны игнорируются.

Аргументы Минобороны

В российском ведомстве напомнили, что передали следствию первичные данные с радара "Утес-Т", который 17 июля 2014 года работал в Ростовской области. Радар не зафиксировал приближение каких-либо воздушных объектов к лайнеру с востока.

Также в Минобороны заявили, что следствие замалчивает данные о дате и месте обнаружения двигателя ракеты. В ведомстве предположили, что комиссия скрывает эту информацию из-за того, что двигатель может принадлежать Украине. После развала СССР у Киева осталось около двадцати дивизионов "Бук", а новых ракет Украина с 1991 года не покупала.

Кроме того, нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что его произвели в 1986 году в Советском Союзе, подчеркнули в Минобороны. При этом гарантийный срок эксплуатации подобных ракет — пятнадцать лет. Все ракеты, части которой продемонстрировала голландская комиссия, утилизовали после 2011 года.

Реакция МИД и президента



В российском МИД заявил и , что обвинения JIT голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким.

Позже Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом возвратили обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.