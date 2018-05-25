Путин прокомментировал обвинения в причастности России к крушению MH17‍

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин прокомментировал представленные в четверг промежуточные выводы международной группы по расследованию обстоятельств катастрофы малайзийского лайнера на востоке Украины, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

По словам главы государства, поскольку он весь день он работал с прибывшим в Санкт-Петербург на ПМЭФ-2018 президентом Франции Эммануэлем Макроном, не успел ознакомиться с выводами группы следователей.

Путин отметил, что Россию к расследованию катастрофы малайзийского лайнера не допускают. По его словам, Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.

Президент напомнил, что Москва изначально предлагала совместную работу по расследованию этой трагедии. "Но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают", — отметил Путин.

Президент указал на то, что украинская сторона над расследованием работает, несмотря на то, что Киев в нарушение международных правил не закрыл свое воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.

Чтобы Россия признала выводы следствия, она должна быть допущена к полноценному участию в расследовании, подчеркнул Путин.

"Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста", — сказал он.

Заявление международной следственной группы

В четверг международная следственная группа JIT представила промежуточные итоги расследования.

Согласно выводам следствия, Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска.

При этом следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут эти результаты переданы.

Позиция Минобороны России

Минобороны заявило, что выводы JIT базируются в основном на данных из социальных сетей, а показания свидетелей и данные российской стороны были проигнорированы.

В оборонном ведомстве отметили, что представителям следственной группы нужно опираться прежде всего на факты и показания очевидцев, а не поделки фейкогенераторов из Bellingcat или СБУ.

Минобороны указало, что следователи из Нидерландов не учли и отвергли показания очевидцев из близлежащих к району падения лайнера населенных пунктов, которые подтверждали факт пуска ракеты с территорий, контролировавшихся вооруженными силами Украины.

В министерстве подчеркнули, что многочисленные очевидцы произошедшего — "не обезличенные изображения из социальных сетей, а конкретные люди, которые сделали свои заявления под запись, в том числе представителям европейских и американских СМИ".

Катастрофа MH17

Малайзийский пассажирский самолет Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На его борту находились 298 человек, все погибли.

Киев обвинил в случившемся донецких ополченцев, те отвергли обвинения и заявили, что не располагают средствами, позволяющими сбить самолет на такой высоте.

Международная следственная группа заявляла, что поразивший лайнер комплекс "Бук" якобы был доставлен из России, а потом возвращен обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, указав, что его выводы основаны лишь на данных, полученных от Киева. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", который является ведущим предприятием по производству систем ПВО, в том числе "Бук", также подтверждают, что малайзийский лайнер был сбит с территории, подконтрольной украинским военным.