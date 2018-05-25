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MH17. Расследование

Путин прокомментировал обвинения в причастности России к крушению MH17‍

01:1925.05.2018
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин прокомментировал представленные в четверг промежуточные выводы международной группы по расследованию обстоятельств катастрофы малайзийского лайнера на востоке Украины, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Международная следственная группа (JIT), занимающейся крушением рейса МН17 на востоке Украины, объявила промежуточные результаты расследования
© REUTERS / Francois Lenoir
"Мы еще не готовы". О чем молчит следствие по делу сбитого МН17
По словам главы государства, поскольку он весь день он работал с прибывшим в Санкт-Петербург на ПМЭФ-2018 президентом Франции Эммануэлем Макроном, не успел ознакомиться с выводами группы следователей.

Путин отметил, что Россию к расследованию катастрофы малайзийского лайнера не допускают. По его словам, Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.

Президент напомнил, что Москва изначально предлагала совместную работу по расследованию этой трагедии. "Но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают", — отметил Путин.

Президент указал на то, что украинская сторона над расследованием работает, несмотря на то, что Киев в нарушение международных правил не закрыл свое воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.

Специалист по авиационному праву профессор Эльмар Гимулла (Германия)
© Фото : официальный сайт Эльмара Гимуллы
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Чтобы Россия признала выводы следствия, она должна быть допущена к полноценному участию в расследовании, подчеркнул Путин.

"Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста", — сказал он.

Заявление международной следственной группы

В четверг международная следственная группа JIT представила промежуточные итоги расследования.

Согласно выводам следствия, Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска.

При этом следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут эти результаты переданы.

Позиция Минобороны России

Минобороны заявило, что выводы JIT базируются в основном на данных из социальных сетей, а показания свидетелей и данные российской стороны были проигнорированы.

Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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В оборонном ведомстве отметили, что представителям следственной группы нужно опираться прежде всего на факты и показания очевидцев, а не поделки фейкогенераторов из Bellingcat или СБУ.

Минобороны указало, что следователи из Нидерландов не учли и отвергли показания очевидцев из близлежащих к району падения лайнера населенных пунктов, которые подтверждали факт пуска ракеты с территорий, контролировавшихся вооруженными силами Украины.

В министерстве подчеркнули, что многочисленные очевидцы произошедшего — "не обезличенные изображения из социальных сетей, а конкретные люди, которые сделали свои заявления под запись, в том числе представителям европейских и американских СМИ".

Катастрофа MH17

Малайзийский пассажирский самолет Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На его борту находились 298 человек, все погибли.

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник
© РИА Новости / Александр Натрускин
Олейник: следствию по МН-17, вероятно, неудобно озвучить свои выводы
Киев обвинил в случившемся донецких ополченцев, те отвергли обвинения и заявили, что не располагают средствами, позволяющими сбить самолет на такой высоте.

Международная следственная группа заявляла, что поразивший лайнер комплекс "Бук" якобы был доставлен из России, а потом возвращен обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, указав, что его выводы основаны лишь на данных, полученных от Киева. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", который является ведущим предприятием по производству систем ПВО, в том числе "Бук", также подтверждают, что малайзийский лайнер был сбит с территории, подконтрольной украинским военным.

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© РИА Новости
Путин о докладе международного расследования по MH17
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MH17. Расследование
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
vasily wlassoff
Сбила Украина , однозначно , Петр Алексеич еще накануне заявлял , что ополченцев Донбасса ждет "сюрприз"
01:37
25.05.2018
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Александр Терентьев
Скоро появиться специальность в криминалистике - "Сетевой следователь". Можно ожидать и рождение контор под вывеской "Сетевой Судья". Свидетелей будут искать в Сети, и допрашивать всех по Скайпу. Остается только построить "Сетевую тюрьму" для обвиненных.
02:00
25.05.2018
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