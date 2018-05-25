Путин прокомментировал обвинения в причастности России к крушению MH17‍

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин прокомментировал представленные в четверг промежуточные выводы международной группы по расследованию обстоятельств катастрофы малайзийского лайнера на востоке Украины, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Путин отметил, что Россию к расследованию катастрофы малайзийского лайнера не допускают. По его словам, Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
Президент напомнил, что Москва изначально предлагала совместную работу по расследованию этой трагедии. "Но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают", — отметил Путин.
Президент указал на то, что украинская сторона над расследованием работает, несмотря на то, что Киев в нарушение международных правил не закрыл свое воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.
"Но в любом случае, мы будем относиться к этому внимательно, с уважением, и проанализируем все, что там изложено, сформулируем наше отношение к этому делу, но пока я не видел даже этого текста", — сказал он.
Заявление международной следственной группы
В четверг международная следственная группа JIT представила промежуточные итоги расследования.
Согласно выводам следствия, Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска.
При этом следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут эти результаты переданы.
Позиция Минобороны России
Минобороны заявило, что выводы JIT базируются в основном на данных из социальных сетей, а показания свидетелей и данные российской стороны были проигнорированы.
Минобороны указало, что следователи из Нидерландов не учли и отвергли показания очевидцев из близлежащих к району падения лайнера населенных пунктов, которые подтверждали факт пуска ракеты с территорий, контролировавшихся вооруженными силами Украины.
В министерстве подчеркнули, что многочисленные очевидцы произошедшего — "не обезличенные изображения из социальных сетей, а конкретные люди, которые сделали свои заявления под запись, в том числе представителям европейских и американских СМИ".
Катастрофа MH17
Малайзийский пассажирский самолет Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На его борту находились 298 человек, все погибли.
Международная следственная группа заявляла, что поразивший лайнер комплекс "Бук" якобы был доставлен из России, а потом возвращен обратно.
Москва заявила о предвзятости следствия, указав, что его выводы основаны лишь на данных, полученных от Киева. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", который является ведущим предприятием по производству систем ПВО, в том числе "Бук", также подтверждают, что малайзийский лайнер был сбит с территории, подконтрольной украинским военным.