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MH17. Расследование

Сбивший МН17 "Бук" принадлежал России, заявили международные следователи

12:4624.05.2018
(обновлено: 13:35 24.05.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОбломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фотоОбломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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УТРЕХТ (Нидерланды), 24 мая — РИА Новости. Международная следственная группа установила, что ЗРК "Бук", из которого предположительно сбили малайзийский лайнер на востоке Украины, принадлежал российским Вооруженным силам. Такое заявление сделал глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

Летчик Владислав Волошин. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Роман Николаев/ Администрация президента Украины /
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Сообщается, что эксперты изучили все доступные изображения и установили, что "Бук" имеет ряд уникальных особенностей. По ним следственная группа сумела получить отпечатки пальцев и установила, что ЗРК "происходил из 53-й зенитной бригады из Курска, Российская Федерация", сказал представитель Нидерландов в ходе презентации предварительных итогов второго расследования крушения лайнера.

"У нас есть больше доказательств и больше информации в поддержку сегодняшних выводов. Но мы не будем их пока обнародовать", — добавил Паулиссен.

Кроме того, стало известно, что круг подозреваемых по делу о крушении Boeing МH17 сужен до нескольких десятков человек. Об этом журналистам рассказал генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

Суд по делу о крушении малайзийского самолета пройдет в Нидерландах. Большинство жертв трагедии — подданные этой страны.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лавров напомнил позицию России по расследованию крушения MH17
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.

Крушение малайзийского Boeing под Донбассом
© РИА Новости, Инфографика
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Расследование крушения малайзийского Boeing под Донецком
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MH17. Расследование
Комментарии
51 пользователь оставили 57 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тузик Дворовый
«Следственная группа исследовала все доступные изображения и установила, что ЗРК "Бук" имеет ряд уникальных особенностей. По ним следственная группа сумела получить отпечатки пальцев» - большего бреда не читал за всю свою жизнь
12:48
24.05.2018
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danila.xxx
Ну началось...
Скок там до ЧМ осталось?
12:48
24.05.2018
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