В ДНР сообщили о новых деталях расследования в деле крушения МН17

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что располагает новыми данными, подтверждающими пуск ракеты "Бук", сбившей Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", с подконтрольной Киеву территории.
"Следствие располагает новыми данными, подтверждающими факт пуска ракеты ЗРК "Бук" из окрестностей поселка Зарощинское Шахтерского района, который на момент авиакатастрофы находился под контролем украинской армии", — передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на Генпрокуратуру.
Как заявил начальник следственного управления надзорного органа Роман Белоус, к инциденту могут быть причастны военнослужащие 156-го зенитного ракетного полка ВС Украины.